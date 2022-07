Euronext Les céréales en hausse face au risque météo

• Marius Garrigue Terre-net Média

Le climat sec et chaud en France et aux US motive une nouvelle montée des prix internationaux.

Les prix des céréales poursuivaient leur rapide ascension ce vendredi à la mi-séance sur Euronext. Le retour d’un climat sec et chaud aux US ainsi qu’en France menace en effet à nouveau les cultures de printemps. FranceAgriMer a en outre fait baisser de sept points supplémentaires son pourcentage de maïs "bon à très bon" dans son dernier Crop Progress hebdomadaire, à 68 %, ce qui représente une chute de 22 points par rapport à l’an dernier. Quant aux récoltes de blé tendre, elles étaient terminées à 95 % au 25 juillet dernier, contre à peine 42 % l’an dernier à la même période. Les moissons d’orges de printemps sont également avancées à 92 % (35 % en 2021). Le marché restait par ailleurs attentif à la situation ukrainienne, où un le départ d’un premier bateau chargé de grains pourrait être annoncé dès aujourd’hui. Et le marché des grains 2022/23 ? Après cinq ans de hausse, vers un léger repli de la production mondiale ? Peu avant 13h00, le blé sur Euronext à échéance décembre 2022 s'appréciait de 5,25 €/t, à 333,75 €/t, tandis que le contrat septembre 2022 grossissait de 4,50 €/t, à 345,75 €/t. Le maïs sur Euronext à livraison novembre 2022 augmentait de 5,50 €/t, à 328,75 €/t, le terme août 2022 se figeait à 352 €/t. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

