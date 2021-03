Euronext Les cours de colza sans direction

Les prix du colza étaient partagés mardi après-midi, l'offre ayant du mal à satisfaire la demande pour l'échéance rapprochée de mai, alors que les récoltes s'annoncent meilleures pour la suite.

Peu avant 16h00 (15h00 GMT) sur Euronext, la tonne de colza progressait de trois euros sur l'échéance de mai à 499,25 euros, pour laquelle la demande est forte et l'offre limitée. Le cours reculait en revanche de 25 centimes à 424,25 euros sur l'échéance d'août, pour laquelle l'offre s'annonce un peu meilleure.

« On reste sur une tendance tendue sur (l'échéance) rapprochée, c'est lié aux bilans de la campagne actuelle, et lié à la demande sur les autres marchés oléagineux, qui soutient toujours les cours du colza. On devrait très prochainement dépasser la barre des 500 euros la tonne sur le contrat mai », a commenté Paul Desert Cazenave, responsable de l'analyse marché chez Logaviv. « Sur la nouvelle campagne, on a des fondamentaux un peu différents. Les cultures sont adéquates en Europe de l'Ouest, il n'y a pas forcément de craintes majeures sur la nouvelle campagne », a-t-il ajouté, pour expliquer « deux évolutions très distinctes sur le marché en fonction des échéances ».

