Euronext Les cours du colza en baisse, dans le sillage du pétrole

Les cours du colza étaient en baisse lundi sur le marché européen, dans le sillage du recul du prix du pétrole, après être revenus sur des niveaux élevés la semaine dernière.

« Le marché des oléagineux est sensible à la détente des prix du pétrole qui marquent un mouvement de repli lié notamment aux craintes sur la consommation » en Chine confrontée à une reprise de l'épidémie de Covid-19, déclare à l'AFP Gautier Le Molgat, du cabinet Agritel (Argus Media France). Par ailleurs, pour le colza, « le retour sur des plus hauts la semaine dernière invite certains opérateurs à prendre un peu de profits », ajoute-t-il. Cette semaine, les opérateurs sont dans l'attente du rapport mensuel américain Wasde sur la production et les stocks mondiaux des principaux produits agricoles, qui sera publié jeudi.

Vers 17h00 (15h00 GMT), sur Euronext, la tonne de colza baissait de 4 euros sur l'échéance de novembre à 538,50 euros. Elle perdait 2,50 euros sur l'échéance de février 2022 à 533,50 euros, pour un peu plus de 6 800 lots échangés.

