Euronext Les cours du colza restent très élevés, entraînés par tout le secteur oléagineux

• AFP

Les prix du colza continuaient d'augmenter vendredi, entraînés à la hausse par le soja et tout le secteur oléagineux.

Sur le front des oléagineux, les cours du soja aux États-Unis ont franchi à la hausse un seuil psychologique important, et ceux du canola (colza OGM produit essentiellement au Canada) étaient au plus haut depuis sept ans, tandis que ceux de l'huile de palme « continuent leur progression », note Agritel.

Peu avant 15h00 (14h00 GMT) sur Euronext, la tonne de colza progressait de 0,50 euro sur l'échéance de février à 413,50 euros, et gagnait 1,25 euro sur l'échéance de mai à 407,75 euros, pour plus de 4 000 lots échangés. Sur le marché physique les tourteaux et les huiles de soja étaient en forte hausse, les tourteaux de colza et de tournesol restaient stables par rapport à jeudi.

