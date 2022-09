L'info marché du jour Les exports de céréales boostent le solde agroalimentaire français

La hausse des prix a provoqué une hausse de 134 % en valeur des exportations françaises de céréales entre juillet 2021 et juillet 2022, poussant à la hausse l'excédent des échanges agroalimentaires.

La hausse des exportations de céréales a tiré l’excédent agroalimentaire français au mois de juillet, nous apprend une récente note de conjoncture d’Agreste

L’excédent des échanges agroalimentaire a en effet légèrement dépassé le milliard d’euros, « pour la deuxième fois cette année après le mois de mars ». Il a progressé de 475 M€ sur un an, en raison d’une « hausse marquée des exportations » (+ 1,2 Md€, soit + 21 %), supérieure à celle des importations (+ 667 M€, soit + 14 %).

En particulier, le solde des échanges de produits agricoles bruts a augmenté de 576 M€ par rapport à juillet 2021, atteignant 467 M€. Cette augmentation s’explique par la hausse des exportations : + 650 M€ (+ 60 %/juillet 2021), à 1,7 Md€.

Et au premier rang des produits bruts exportés, il y a les céréales, dont la valeur des expéditions a progressé de 549 M€, soit une hausse de 134 % entre juillet 2021 et juillet 2022, tandis que les quantités n’augmentent que de 800 000 t sur un an. De fait, la hausse des prix moyens à l’exportation est forte sur un an : + 68 % pour le blé tendre, note Agreste.

Les importations de produits bruts ont de leur côté augmenté de 74 M€ sur un an (+ 6 %), à 1,3 Md€, surtout « sous l’effet de la hausse des achats de graines oléagineuses et notamment de colza australien et canadien ».

