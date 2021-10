L'info marchés du jour Les prix des produits alimentaires dans le monde sont au plus haut depuis 10 ans

Les prix mondiaux des produits alimentaires ont continué à grimper en septembre, pour atteindre leur plus haut niveau sur la décennie 2011-2021, annonce la FAO. En cause : la hausse des prix des céréales et des huiles végétales.

La FAO (l’organisation onusienne pour l’agriculture et l’alimentation) a livré le 7 octobre ses données mensuelles sur les prix mondiaux des produits alimentaires, et évoque des prix au plus haut en dix ans.

De fait, l’indice FAO des prix des produits alimentaires en septembre atteint 130 points, soit 1,2 % de plus qu’en août et 32,8 % de plus qu’en septembre 2020.

« La dernière hausse de l’indice est principalement imputable à l’augmentation des prix de la plupart des céréales et des huiles végétales. Les prix des produits laitiers et du sucre se sont également affermis, mais le sous-indice des prix de la viande est resté stable. », écrit la FAO.

Elle prévoit notamment une production mondiale record de céréales en 2021, mais qui demeure en deça des besoins de consommation.

*Cet indice mesure la variation mensuelle des cours internationaux d’un panier de produits alimentaires de base.

