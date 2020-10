Indice FAO Les prix mondiaux des céréales et des huiles ont continué de monter en septembre

• AFP

Les prix internationaux des céréales et des huiles ont fortement progressé en septembre, selon l'indice mensuel regroupant les cours des cinq principales denrées alimentaires de base (céréales, huiles, viandes, produits laitiers et sucre) publié par la FAO.

En septembre, cet indice global s'est établi à 97,9 points, soit une hausse de 2,1 % par rapport à août et de 5 % par rapport à septembre 2019, indique l'Agence des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO) dans un communiqué.

Pour les seules céréales, la progression de l'indice a été de 5,1 % par rapport à août, et il bondit de 13,6 % par rapport à septembre 2019. Elle est notamment due à la hausse des cours du blé, portée par des échanges commerciaux soutenus dans un contexte de « craintes concernant les perspectives de production dans l'hémisphère Sud et les conséquences de la sécheresse sur les semis de blé d'hiver dans toute l'Europe », indique la FAO. Les prix du maïs ont aussi augmenté, sous l'effet notamment de la réduction des perspectives de production dans l'Union européenne. Les prix internationaux du sorgho et de l'orge ont également progressé, mais ceux du riz ont reculé.

L'indice FAO des prix des huiles végétales a augmenté de 6% en septembre et a atteint son plus haut niveau depuis huit mois, les cours des huiles de palme, de tournesol et de soja ayant tous progressé au même rythme que la demande mondiale, qui est soutenue.

En revanche, les prix de la viande ont reculé de 0,9 %, en partie du fait de la décision de la Chine d'interdire les importations de viande de porc en provenance d'Allemagne, où des cas de peste porcine africaine ont été détectés chez des sangliers. Côté produits laitiers, les prix sont restés quasi stables en septembre et l'indice mensuel du sucre a reculé de 2,6 %, principalement en raison des excédents de production de sucre prévus au niveau mondial pour la campagne qui va débuter.

