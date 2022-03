L'info marché du jour Pommes de terre : les charges explosent et les surfaces risquent d'en pâtir

La situation géopolitique plonge les marchés de la pomme de terre dans l’incertitude et l’explosion des charges risque d’influencer les surfaces implantées en Europe.

« La guerre en Ukraine fait hésiter les marchés de la pomme de terre sur la fin de cette saison et celle à venir », notaient le 21 mars les producteurs de pommes de terre du nord-ouest européen, réunis au sein du NEPG.

S’il n’y a « pas de raisons pour que les prix d'achat libre ou les ventes de produits transformés » évoluent de façon significative, « l’incertitude demeure concernant la disponibilité et les coûts de l’huile de friture, les difficultés logistiques et les coûts plus élevés qui en découlent ».

Le NEPG estime aussi que le contexte va influencer les surfaces implantées : l’explosion des prix du gaz, du pétrole, de l’électricité et des engrais aura « inévitablement des conséquences sur tous les prix des matières premières et des produits entrant dans la chaîne de valeur de la pomme de terre ».

Et avec les niveaux de prix actuels, « des surfaces initialement destinées à la pomme de terre seront emblavées avec des céréales de printemps, du maïs grain ou du tournesol ».

Le groupement ajoute que « les difficultés à trouver des surfaces dédiées à la culture des pommes de terre » pourraient aussi influencer les plantations cette saison et en 2023 : « disponibilité des terres, prix de location, conséquences des nouveaux règlements nationaux et/ou de la Pac sur la sous-location », etc.

« Pour s'assurer que les producteurs obtiennent un prix équitable, les négociants et les transformateurs doivent pouvoir vendre au détail des pommes de terre emballées ou transformées à un prix plus élevé », exhorte le NEPG. D’ajouter : « Les consommateurs devront eux aussi payer plus cher ».

Il conclut son communiqué en s’adressant aux producteurs : « malgré cette crise très importante, nos pays (et d'autres dans le monde) continueront à avoir besoin de pommes de terre et de produits à base de pommes de terre à l'avenir ».

