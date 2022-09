Déclarations de Poutine Non, « presque toutes les céréales ukrainiennes » ne vont pas à l’UE

Les chiffres de la Commission européenne et du gouvernement ukrainien donnent tort au président russe Vladimir Poutine, selon lequel presque toutes les céréales exportées d’Ukraine vont aux pays de l’Union européenne. Blé, maïs et orge confondus, l’UE a importé environ 46 % des céréales ukrainiennes exportées depuis début août.

Vladimir Poutine affirmait ce mercredi que les exportations de céréales ukrainiennes allaient majoritairement vers les pays européens et non pas vers les pays pauvres. Les chiffres donnent plutôt tort au président russe.

Au 31 août, l’Ukraine avait en tout pu exporter 2,5 Mt de maïs, 1,14 Mt de blé et 310 000 t d’orge, selon le ministre ukrainien de la politique agraire et de l’alimentation, tandis que les données de la Commission européenne sur ce début de campagne de commercialisation indiquent que l’UE-27 avait importé 1,52 t de maïs, 211 000 t de blé et 67 000 t d’orge d’origine ukrainienne au 5 septembre.

Sans tenir compte des écarts de dates entre les deux sources de chiffres, les pays de l’UE auraient donc importé environ 18,5 % du blé exporté par l'Ukraine, et 61 % du maïs et 21,6 % de l'orge.

