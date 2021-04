Indice FAO Nouvelle hausse des prix des denrées alimentaires, tirés par les huiles

• AFP

Les prix mondiaux des produits alimentaires ont à nouveau globalement progressé en mars, pour le dixième mois consécutif, tirés par les huiles végétales et les produits laitiers mais les cours des céréales ont baissé, a annoncé jeudi la FAO.

L'indice FAO des prix des produits alimentaires s'est établi en moyenne à 118,5 points en mars, soit une hausse de 2,1 % par rapport à février et son niveau le plus haut depuis juin 2014. La hausse de mars est principalement due à celle de l'indice des prix des huiles végétales, en hausse de 8 % par rapport à février, atteignant « presque » un plus haut depuis dix ans, détaille l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture dans un communiqué.

L'indice des prix des produits laitiers a progressé de 3,9 % sur un mois, les prix du beurre ayant profité de « disponibilités quelque peu limitées en Europe et d'une hausse de la demande en prévision d'une reprise du secteur de la restauration ». Les prix du lait en poudre ont également progressé, soutenus par une forte augmentation des importations en Asie, en particulier en Chine.

L'indice des prix de la viande est en hausse de 2,3 %. Les cours de la volaille et du porc ont augmenté, ceux de la viande bovine sont restés stables tandis que ceux des ovins ont reculé.

De leur côté, les prix des céréales ont baissé de 1,8 %, mais restent en hausse de 26,5% par rapport à mars 2020. Les prix du blé à l'exportation sont ceux qui ont le plus baissé, principalement parce que l'offre est satisfaisante et que les perspectives de production pour les cultures de 2021 sont favorables, explique la FAO. Les prix du maïs et du riz ont également fléchi, mais ceux du sorgho ont progressé.

L'indice des prix du sucre a cédé 4 % mais reste supérieur de plus de 30 % à son niveau de mars dernier.

La FAO s'attend à ce que la production céréalière mondiale enregistre sa troisième année consécutive de hausse en 2021. L'organisation a revu à la hausse ses premières estimations concernant la production mondiale de blé, les conditions de culture étant meilleures que prévu dans plusieurs pays. La production mondiale de blé devrait atteindre le niveau record de 785 millions de tonnes en 2021, marquant une hausse de 1,4 % par rapport à 2020. La FAO juge « probable que la production connaisse un rebond important dans toute l'Europe » et s'attend à une récolte record en Inde. La production de maïs devrait, elle aussi, être au-dessus de la moyenne, selon le Bulletin de la FAO sur l'offre et la demande de céréales, publié lui aussi jeudi.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net