L'info marché du jour Un accord historique de réduction de la production de pétrole

Les pays membres de l'Opep+ sont finalement parvenus à un accord. À partir du 1er mai, ils réduiront leur production de pétrole de 9,7 millions de barils par jour. Un effort historique, mais qui risque d'être encore insuffisant.

L’Opep+ n’avait encore jamais été au delà d'une réduction des 2,2 millions de barils par jour. (©Pixabay) Alors que les places boursières se sont offert quelques jours de vacances pour les fêtes pascales (Euronext est resté clos vendredi et lundi et Chicago était fermé vendredi) une information majeure est tombée durant ce long week-end. Les principaux pays producteurs de pétrole sont enfin parvenus à un accord historique sur une baisse de production, dans l’espoir de faire remonter les prix l'or noir. À lire : Ce qui fait bondit la volatilité des prix du blé, de l'orge, du maïs et du colzaJeudi dernier, un accord avait été trouvé durant la réunion de l’Opep et de ses partenaires, mais son application restait soumise à l’approbation du Mexique, qui jugeait alors l’effort demandé trop important.À lire : La Russie et l’Arabie Saoudite d'accord pour produire moins de pétroleMais après de longues négociations, un consensus a finalement été trouvé. À compter du 1er mai, les pays membres de ...