Chicago Un temps plus humide dans les plaines américaines fait baisser le blé

Le cours du blé a continué de se replier jeudi à Chicago avec des prévisions de temps plus favorable dans les plaines du centre des États-Unis tandis que le maïs et le soja ont légèrement augmenté.

Parmi les contrats de blé, « le blé rouge d'hiver a été le gros perdant sur la journée, alors que des pluies sont prévues dans les Grandes Plaines au cours des tous prochains jours », ce qui va favoriser l'abondance des récoltes et donc peser sur le prix, a souligné Jack Scoville de Price Futures Group. Les analystes de CHS notaient aussi que la Russie a rapporté que 80 % de ses plantations d'hiver étaient en bonne condition et que ce pourcentage devrait augmenter.

Le cours du maïs est resté positif, profitant des bons chiffres de ventes à l'exportation qui ont quadruplé cette semaine par rapport à la semaine d'avant pour les contrats de la campagne qui se termine, comme pour ceux de la prochaine campagne. De plus, selon Jack Scoville, l'Argentine, pays producteur, souffre « d'une période plus sèche qui pourrait faire pression sur le maïs ».

La hausse des cours du soja a été plus modeste, les courtiers digérant toujours le rapport américain Wasde publié mardi qui a laissé ses estimations de la demande et des stocks de soja au même niveau, décevant les projections du marché, rappelaient les analystes de CHS. En outre, le Brésil a annoncé que sa récolte de soja atteindrait 135 millions de tonnes cette année, au lieu des 133,8 millions précédemment prévus. Mais, selon M. Scoville, la récolte brésilienne « a été retardée à cause du temps sec qui a repoussé les plantations et maintenant, trop de pluie cause des problèmes de qualité de la récolte dans le nord du pays ».

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mai, le plus échangé, a terminé à 6,4250 dollars contre 6,5250 dollars, en repli de 1,53 % par rapport à mercredi. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mai a fini à 5,3850 dollars contre 5,3400 dollars, en progression de 0,84 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en mai a terminé à 14,1350 dollars contre 14,0975 dollars à la dernière clôture, grappillant 0,26 %.

