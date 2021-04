Chicago Un temps trop frais aux États-Unis soutient les cours du blé et du soja

Les cours du blé et du soja ont continué à aller de l'avant jeudi à Chicago, après la forte hausse de la veille, toujours soutenus par des inquiétudes sur des températures trop fraîches aux États-Unis.

Le cours du principal contrat de maïs a un peu reculé après une hausse de plus de 2 % mercredi. La montée du blé et du soja s'explique « essentiellement par les conditions météorologiques aux États-Unis », a souligné Dewey Strickler d'Ag Watch Market Advisors. « Depuis plusieurs jours, nous voyons les prix soutenus parce que nous avons des prévisions qui jusqu'au 28 avril anticipent des températures inférieures à la normale », a précisé l'expert. « C'est ce qui a porté les cours des oléagineux, du blé et du maïs aussi », surtout sur la nouvelle récolte, alors que le contrat de la récolte actuelle était en baisse. Le blé profitait aussi de rumeurs d'achats de la part de la Chine auprès des États-Unis et de la France, soulignaient par ailleurs les analystes de CHS.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mai, le plus échangé, a terminé à 6,5375 dollars contre 6,4800 dollars mercredi, en hausse de 0,88 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mai a fini à 5,9000 dollars contre 5,9400 dollars à la dernière clôture, lâchant 0,67 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en mai a terminé à 14,1825 dollars contre 14,1000 mercredi, progressant de 0,58 %.

