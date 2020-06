L'info marché du jour Une récolte abondante de maïs en perspective

Le bilan mondial s’annonce très lourd en maïs pour la prochaine campagne, avec une production française qui devrait suivre la tendance générale à la hausse. FranceAgriMer a d’ailleurs relevé de deux points le taux de « bon à très bon » dans les champs, à 85 %, soit trois points de plus que l’an dernier.

Déjà attendue particulièrement abondante aux États-Unis, la récolte française de maïs grain s’annonce très bonne également. Si le blé et les orges pâtissent de conditions de cultures peu favorables cette années, la situation est bien différente pour le maïs. À l’issue de la semaine 22, du 26 mai au 1er juin, 85 % des cultures de maïs étaient en état « bon à très bon », soit une progression de deux points par rapport la semaine précédente et une hausse de trois points comparé à l’an dernier.

La totalité des surfaces a été emblavée, contre 97 % la semaine passée et 99 % en 2019. Le stade levée est passé de 92 % à 96 %, au même niveau qu’en 2019. Mais la date médiane est en avance de cinq jours sur la moyenne quinquennale et sur celle de l’année dernière. Le stade 6/8 feuilles visibles a progressé de 49 % à 67 %, alors qu’il n’était que de 39 % en 2019. La date médiane est en avance de cinq jours comparé à la moyenne des cinq dernières années et de neuf jours par rapport à celle de l’an passé.

Les perspectives d’une récolte abondante bloquent toute remontée trop ambitieuse des cours sur Euronext. D’autant plus que les conditions climatiques sont globalement favorables aux États-Unis et en Ukraine, deux principaux acteurs sur le marché mondial, et que l’arrivée de pluies bénéfiques sur une bonne partie de l’Europe et de la mer Noire pourraient améliorer encore les potentiels français et ukrainiens.

Au Brésil, la récolte brute de maïs pourrait d'ailleurs atteindre un record de 102,3 Mt, soit 20 % de plus comparé à la moyenne des cinq dernières années.

