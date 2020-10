L'info marché du jour Vers une piètre récolte ukrainienne de maïs

Au 22 octobre, l'Ukraine avait récolté 52 % de ses surfaces de maïs grain. Mais les rendements seront très décevants.

Le syndicat ukrainien des négociants en céréales UGA a estimé la récolte de maïs du pays en 2020 à 30 Mt contre 35,9 Mt en 2019 en raison du mauvais temps.

De son côté, AgResource Company estime la récolte légèrement inférieure aux 30 Mt, plus précisément à 29,4 Mt. Soit une estimation nettement inférieure à la dernière livrée par l'USDA (36,5 Mt). Le rendement à l'hectare serait le plus faible depuis 8 ans.

After 52% of #Ukraine #corn area had been harvested, the cumulative average #yield was 4.68 MT/Ha (107.7 Bu/Ac), the lowest in 8 years. This implies that the final crop could be just 29 MMT vs #USDA projection of 36.5 MMT. To follow ag markets go to https://t.co/O1FPzdyTKQ pic.twitter.com/KzU7wH8ioW