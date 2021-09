L'info marché du jour L'UE a exporté 3,8 Mt de blé depuis le 1er juillet

Emmenées par la Roumanie, puis la Bulgarie et la France, les exportations de blé depuis l'UE ont été plus dynamiques au mois d'août qu'au mois de juillet.

L’Union européenne a livré les chiffres des douanes quant aux exportations de céréales réalisées entre le 1er juillet et le 29 août. Malgré des débuts timides en juillet, 3,8 millions de tonnes (Mt) de blé ont déjà été exportées, contre 3,4 Mt l’an dernier au même moment et 4,9 Mt en 2019.

Avec 531 518 tonnes blé tendre exportés au 29 août, la France arrive toujours en troisième position des expéditeurs européens, derrière le mastodonte roumain (1,3 Mt) et la Bulgarie (806 251 tonnes). L’Algérie (à 14,7 %) et la Corée du sud (à 11 %) ont été les principaux acheteurs de blé provenant de l'UE, suivies par la Jordanie, le Royaume-Uni et le Vietnam.

Pour l’orge, 2,1 Mt ont été exportées ces deux derniers mois, surtout par la Roumanie (1 Mt) et la France (641 411 t) et surtout vers la Chine (28 %). Seulement 1,6 Mt environ avaient été exportées en 2019 et 2020 à date.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net