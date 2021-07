L'info marché du jour L'UE a exporté peu de grains en juillet

En juillet, les exportations de blé tendre et d'orge au départ de l'Union européenne sont bien inférieures à celles enregistrées l'an dernier sur la même période.

L’activité à l’export de l’Union européenne est moindre par rapport à l’an dernier, indique cette semaine le service des douanes de la Commission européenne dans son rapport mensuel dédié au commerce des céréales.

Seulement 624 574 tonnes de blé tendre et 529 465 tonnes d’orges ont été exportées depuis le 1er juillet depuis l’UE (sans le Royaume-Uni). Cela représente respectivement 50 % et 36 % de moins que l’année dernière à la même époque en comptant le Royaume-Uni, ce qui vient nuancer la comparaison.

Dans le top 3 des exportateurs européens, la Roumanie arrive en tête (274 690 tonnes de blé tendre et 410 870 tonnes d'orge), suivie par la Bulgarie (95 386 tonnes de blé tendre et 58 075 tonnes d'orge) et la France (78 039 tonnes de blé tendre et 53 700 tonnes d'orge).

Les exportations de blé de juillet ont été dirigées à parts quasi égales vers la Corée du sud, Israël, le Sri Lanka, le Royaume-Uni et la Jordanie. Pour l’orge, ce sont surtout la Turquie (36 % des exportations) et la Jordanie (20,6 %) qui ont été aux achats. Arrivent ensuite l'Arabie saoudite (12,5 %), la Tunisie (10 %) et l'Algérie (5,8 %).

Mais l’activité export devrait rapidement reprendre du poil de la bête, estime ce matin le cabinet Agritel : les récoltes progressent en Europe et avec elles le retour des disponibilités. Sans oublier que « des appels d'offres ont, dès à présent, été remportés par des origines roumaines en ce mois de juillet vers l'Égypte, pour des chargements dans les prochains mois ».

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

