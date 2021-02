L'info marché du jour Imports/exports en recul dans l'UE en céréales et colza comparé à N-1

Céline Clément Terre-net Média

Au 21 février 2021, l'Union européenne aurait exporté 3,75 Mt de blé et 9 000 kt d'orge, et importé près de 4 Mt de maïs et et 0,18 Mt de colza de moins que l'an dernier à la même date.

Les exportations et importations européennes de céréales et colza sont en baisse cette campagne par rapport à l'année passée à cette période : l'UE n'a, au 21 février 2021, exporté que 16,59 Mt de blé contre 20,34 Mt en 2020 et 4,75 Mt d'orge contre 4,84 Mt il y a un an, a déclaré Agritel dans une note publiée aujourd'hui. Malgré tout, la Commission européenne a augmenté de 340 kt le cumul d'export de blé depuis le 1er juillet dernier. Voir le précédent point import/export de l'UE pour le blé et maïs de fin d'année 2020 Toujours selon le cabinet spécialiste des marchés agricoles, l'Union européenne a importé 4,29 Mt de colza contre 4,47 Mt la campagne dernière à cette date et 10,38 Mt de maïs contre 14,35 Mt un an plus tôt. « La Commission a cependant relevé de 241 kt le cumul d’importation de maïs depuis début juillet », mentionne Marius Garrigue sur Terre-net.fr. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

