L'info marché du jour Des stocks US très bas en maïs, soja et le plus faible en blé depuis 8 ans !

Céline Clément Terre-net Média

À 19 Mt, les stocks de blé sont à leur plus bas niveau aux États-Unis depuis 2013, estime le ministère américain de l'agriculture USDA. De même, malgré une légère révision à la hausse, ceux de maïs et de soja restent très faibles.

