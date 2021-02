L'info marché du jour La Russie a vendu 26 % de blé de plus depuis le 01/07/2020 que l'an dernier

Les futures taxes à l'export en Russie entraînent bel et bien une hausse des ventes nationales de blé ! Sur les sept premiers mois de la campagne, les exportations de la céréale sont supérieures de 26 % à celles de l'an passé.

Ce n'est pas qu'une impression : les exportateurs russes vendent davantage de blé depuis le début de la campagne, et surtout ces dernières semaines, qu'en 2019-2020. Les exportations cumulées entre juillet et janvier dépassent de 26 % celles de l'année dernière sur la même période, et atteignent 29,7 Mt.

l'info marché du jour du 05/02/21 : Taxes russes à l'export de céréales : le feuilleton continue ! Lire aussi

Un effet indéniable de l'instauration, par le gouvernement, de taxes à l’export pour limiter l'inflation nationale, de 25 €/t à partir du 15 février, de 50 €/t dès le 1er mars et vraisemblablement de 70 % de la différence entre le prix Fob et 200 €/t à compter du 2 juin. Cette augmentation des « frais douaniers risque de bloquer de nombreuses opportunités pour les producteurs et exportateurs du pays », insiste Marius Garrigue sur Terre-net.

À noter, en revanche, en Ukraine : « une baisse des ventes de blé de 2,8 Mt, à 13,1 Mt, comparé à la saison passée », complète le cabinet Agritel.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net