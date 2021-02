L'info marché du jour Taxes russes à l'export de céréales : le feuilleton continue !

Céline Clément Terre-net Média

Nouvel épisode au feuilleton des taxes à l'export de céréales en Russie : le pays en instaurera finalement une, flottante, pour le blé le 2 juin 2021 et non le 1er. Et celle-ci pourrait atteindre 70 % du prix fob au-delà de 200 $/t. Les exportations d'orge et de maïs pourraient aussi être taxées.

Les taxes russes à l'export de céréales sont un vrai feuilleton, avec son lot de rebondissements une à plusieurs fois par semaine ! Ce vendredi, c'est le 3e épisode destiné à renforcer les dispositifs de limitation de l'inflation dans le pays via la réduction des exportations céréalières. Ainsi, après l'annonce, il y a trois jours, d'une taxe flottante probable à l'export de blé dès le 1er juin 2021, la Russie a décidé de la mettre en place à partir du lendemain. Elle sera « calculée en fonction des prix pratiqués par les exportateurs nationaux », précise Marius Garrigue sur Terre-net.fr. Elle pourrait donc s'élever à 70 % de la différence entre le prix fob et 200 $/t. derniers épisodes du feuilleton de la taxe russe à l'export de céréales :

Export de blé − La Russie avancerait sa taxe flottante au 1 er juin

juin Céréales − Les restrictions à l'export pourraient gagner du terrain

Céréales − Les taxes russes à l'export désormais fixées Retrouvez lesdu Le pays pourrait aussi taxer l'orge et de maïs, à hauteur de 70 % de l'écart entre le prix fob et 185 $/t. « Cette nouvelle risque d’amplifier encore les ventes nationales à court terme et, par conséquent, les tensions sur la prochaine campagne, en asséchant les disponibilités à l'international alors que la demande reste vive », estime Marius Garrigue. « À partir du 1er avril, les exportateurs de céréales russes devront déclarer le prix de leurs contrats à la Bourse de Moscou, qui fixera ensuite le droit de taxe publié chaque semaine », ajoute le cabinet Agritel. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

