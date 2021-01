[L'info marché du jour] Taxes à l'export La Russie se précipite pour expédier du blé avant le 15 février

La décision, annoncée puis précisée, est désormais entérinée : pour le blé, les taxes russes à l'export de céréales s'appliqueront bien au 15 février, à hauteur de 25 €/t, avant de doubler au 1er mars jusqu'à la fin de la campagne au moins. « Une taxe flottante pourrait également être instaurée à partir du 1er juillet, sans autres précisions », complète Marius Garrigue sur Terre-net.fr.

Deux semaines avant leur entrée en vigueur, d'énormes files d'attente de camions et de bateaux se forment sur les routes et dans les ports du pays, comme dans le Tweet ci-dessous. « Hier, plus de 70 bateaux attendaient pour charger en mer d’Azov », rapporte Agritel. Les camions sont à l'arrêt parfois pendant 20 km pour accéder à ces mêmes ports et décharger, poursuit le cabinet spécialisé dans les marchés agricoles. « L’accès aux wagons est également difficile », ajoute-t-il. « Ces premiers signes de surchauffe des infrastructures » pourraient s'intensifier pour « assurer une cadence de chargement importante dans les 15 jours à venir ».

Meanwhile in Russia..just a modest #wheat trucks waiting line somewhere near Azov sea. Exporters rush to ship wheat before the export tax kicks in on Feb 15. #oatt pic.twitter.com/FVEgg5Fmfa