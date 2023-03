Les exports mondiaux de soja sont dynamiques cette campagne

Dans ses prévisions du mois de mars, « du fait d’une nouvelle dégradation des perspectives en Argentine », le Conseil international des céréales a revu en baisse de 8 Mt son estimation de la production mondiale de soja, à 370 Mt. C’est 14 Mt de plus que la dernière campagne, et l’équivalent du record historique de 2020/21. De fait, la « grosse récolte brésilienne fait plus que compenser des moissons moindres ailleurs ».

Prospect for Argentina’s #soybean crop have worsened markedly over recent weeks owing to sustained hot and dry conditions in core growing areas. Output in 2022/23 is now seen falling y/y, to the smallest in around two decades. pic.twitter.com/yLg048WM9L — International Grains Council (@IGCgrains) March 16, 2023

La consommation est elle aussi revue en baisse d’un mois sur l’autre, traduisant « les perspectives d’une forte contraction de la transformation en Argentine » pour également atteindre 370 Mt. C’est 5 Mt de plus qu’en 2021/22 et autant qu’en 2020/21.

World #soybean use is projected to expand in 2022/23, incl. record uptake in the US & Brazil. However, Argentina’s smaller crop will have big implications for processing, especially since it is the world’s largest exporter of #soyoil & #soymeal. See also Market Focus on #soymeal. pic.twitter.com/304QFWvjPk — International Grains Council (@IGCgrains) March 18, 2023

Entre février et mars, l’estimation des stocks recule de 3 Mt, à 46 Mt, comme en 2021/22 et 9 Mt de plus qu’en 2020/21. Quant aux échanges, ils restent inchangés par rapport à ce que le CIC envisageait en février et s’élèveraient à 167 Mt, une forte hausse (+ 7 %) par rapport à 2021/22 qui s’explique par le dynamisme des expéditions « à la Chine, à l’Argentine et à divers autres acheteurs.

Les premières prévisions pour 2023/24 font état d’une forte hausse de la production (à 399 Mt), « en lien avec des gains de superficie et de rendements », d’un nouveau pic de la consommation mondiale (à 388 Mt) liée à « une utilisation plus forte de produits du soja dans l’alimentation animale, humaine et les secteurs industriels ». Les stocks devraient augmenter, et les échanges atteindraient un record de 173 Mt (+ 4 %).