Euromaster Dépannage 24 h/24 et 7 j/7 de juin à octobre grâce à SOS Récoltes

Comme chaque année, Euromaster reconduit sa campagne baptisée S.O.S Récoltes. Objectif : limiter le temps d'immobilisation des machines pendant la période de récolte. De juin à octobre, près de 330 techniciens sont ainsi mobilisés partout en France pour assurer un service 24h/24 et 7j/7. Dépannage en moins de 3h jusque dans les champs !

L'opération S.O.S. Récoltes est le service de proximité proposé partout en France par Euromaster pour limiter le temps d'immobilisation des machines en pleine récolte. La marque est la seule à l'échelle nationale à proposer son service de dépannage 24 h/24 et 7 j/7.

L’enseigne mobilise ses équipes de spécialistes en mettant en place un planning d’astreinte sur l’ensemble du territoire national. Le service promet d'être réactif, performant et mobile pour garantir l’activité des agriculteurs en toutes circonstances et leur éviter de perdre de la récolte. Ils doivent déjà faire face à l'incertitude climatique et les aléas croissants, inutile de s'ajouter des tracas avec une histoire de pneu.

Trouver le centre d'astreinte grâce au site businesspro.euromaster.fr

De juin à octobre, il suffit de téléphoner chez Euromaster pour déclencher une intervention directement sur l’exploitation ou dans les champs, et ceci en moins de 3h. Pour connaître les centres d’astreinte, connectez vous au site businesspro.euromaster.fr. Vous y trouverez le numéro de téléphone à contacter si nécessaire.

En juillet, les travaux de grandes cultures restent les principaux. Mais l’enseigne se mobilise également pour la fenaison en juin, les vendanges en septembre et la récolte du maïs et la campagne betteravière en octobre.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net