Distribution agricole Krone réorganise son réseau en Basse-Normandie

Sébastien Duquef Terre-net Média

Krone et Vivagri travaillent dorénavant ensemble sur les trois départements bas-normands. Le concessionnaire Case IH gère le SAV et la fourniture de pièces détachées pour les engins Krone. Côté vente, l'équipe Krone France garde la main sur la gamme Big composée des ensileuses, des automotrices de fauchage et des presses à balles rectangulaires. Les autres produits sont commercialisés par Vivagri.

Krone réorganise son réseau de distribution en Basse-Normandie grâce au partenariat avec Vivagri qui vient d'être annoncé. L'alliance vise à mieux suivre le parc matériel existant et à offrir un service de qualité aux agriculteurs. En termes de ventes de machines de la gamme Big, ensileuses Big X, automotrices de fauches Big M et presses à balles rectangulaires Big Pack, l'équipe Krone France dédiée garde la main sur les trois départements bas-normands (14, 50 et 61). Krone France gère la vente des machines de la gamme Big Vivagri gère le SAV et la fourniture de pièces détachées pour les engins de la gamme Big. Les six bases de la marque devraient contribuer à assurer un maillage intéressant pour Krone et fournir le service nécessaire aux producteurs. Les techniciens Vivagri vont être épaulés par l'équipe Krone France durant les premiers mois histoire d'assurer la transition entre les équipes. Sans oublier le programme de formation intensif que va suivre l'équipe "services" de la concession, directement à Spelle en Allemagne. La 7e base en cours de construction dans la Manche à Guilberville sera aussi le site de référence pour Krone sur le secteur. Elle devrait être fonctionnelle d'ici 2021 et abritera une équipé dédiée à la coordination des interventions de service et de maintenance. Les commerciaux Krone France seront également hébergés sur place. Le partenaire de la marque allemande va donc distribuer les outils des gammes fenaison, presses à balles rondes et remorques autochargeuses.

