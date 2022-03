Farm Machine 2022 La moissonneuse-batteuse Claas Trion récolte la victoire

Claas a reçu le titre Farm Machine 2022 dans la catégorie des moissonneuses-batteuses pour sa Trion. Le jury composé de 14 médias agricoles de toute l’Europe et l’Amérique du Nord estime qu’il s’agit du meilleur concept disponible sur le marché aujourd’hui.

Dans la catégorie moissonneuse-batteuse, le titre de Farm Machine 2022 revient à la Claas Trion. La machine a su convaincre grâce à la grande variété de modèles et d’équipements, qui convient à tous les marchés – qu’il s’agisse d’une entreprise familiale, d’une grande entreprise ou d’un entrepreneur en Europe, en Amérique ou en Afrique.

Le membre du jury Cristian Furini, rédacteur en chef du media italien omnitrattore.it, explique pourquoi. « En partie en raison du rendement impressionnant lors des essais sur le terrain, mais surtout en raison de la vaste gamme de modèles et équipements », explique-t-il. La série Trion comprend 20 modèles, à partir de 258 ch à secoueurs, hybrides avec rotors simples et doubles et jusqu’à 435 ch. « Quelles que soient les conditions de récolte, chaque agriculteur ou entrepreneur trouvera la Trion qui correspond à ses besoins », explique Cristian Furini.

Plus de technologie, plus de confort

Les moissonneuses-batteuses sont également équipées de la technologie de battage APS et de nettoyage Jetstream. Sous le capot se trouve un moteur Cummins six cylindres qui nécessite peu d'entretien. Claas a installé une nouvelle cabine premium sur tous les modèles de la série.

Claas promet un haut niveau d’adaptabilité à des exploitations et cultures spécifiques. Grâce au changement rapide et sans outil entre les cultures et à un large choix de coupes, les machines sont véritablement polyvalentes. Elles sont également disponibles avec une largeur de coupe allant jusqu’à 12 m ou 12 rangs et une trémie jusqu'à 12 000 litres. Des taux de déchargement élevés promettent l’efficacité.

Dans la shortlist de la catégorie moissonneuse-batteuse de Farm Machine 2022 se trouvaient la Claas Trion, la New Holland CH 7.70, ainsi que la Rostselmash RSM 161.

Cliquez pour lancer la vidéo.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net