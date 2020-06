Covid-19 Grimme Technica, Potato Europe... Grimme cesse de participer aux salons en 2020

Face à l'incertitude régnante en cette période de crise sanitaire, le spécialiste du matériel de pommes de terre Grimme annonce son retrait de tous les salons jusqu'à fin 2020. Y compris Potato Europe, Beet Europe... Même les Grimme Technica sont annulés.

Depuis 2004, Grimme organise son propre salon à Damme en Allemagne. Les Grimme Technica n'auront pas lieu en 2020 en raison de l'évolution incertaine de la crise du Covid-19. Les journées techniques étaient prévues du 1er au 4 décembre au siège de l'entreprise.

« La décision a été difficile à prendre car le Grimme Technica est un show important pour la marque. Face à l'incertitude qui règne, nous n'avons pas d'autre choix », déclare Christoph Grimme, gérant de la Landmaschinenfabrik du même nom. Tous les événements auxquels participe le groupe ont été annulés dans le monde entier jusqu'à fin décembre. Y compris Potato Europe en France et Beet Europe à Seligenstadt.

Les salons représentent un outil important pour suivre les clients et acquérir des contacts. Le constructeur affirme que des concepts alternatifs seront développés pour rester en contact avec les agriculteurs et leur offrir la plus grande transparence en matière d'information.

Bientôt une boutique de pièces détachées en ligne

Les sept usines du groupe installées en Allemagne, au Danemark, en Chine et aux États-Unis sont opérationnelles et fabriquent les machines. Grâce à sa préparation et à ses outils ultramodernes, les difficultés liées à l'approvisionnement en pièces ont été surmontées. Les règles d'hygiène strictes et les nouvelles méthodes de travail ont permis aux sites de maintenir la fabrication.

Côté pièces détachées, l'approvisionnement des concessions est garanti et pourrait même être étendu via une boutique en ligne en coopération avec les Grimme Premium Partner. L'expédition des machines et le service sont également garantis.

