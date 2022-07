[Vidéo] Risque incendie Modifier les palpeurs de la moissonneuse pour éviter l’étincelle (et l’incendie)

Sur sa chaîne Youtube L’atelier agricole, Grégor Lamirault explique comment il a modifié les palpeurs de sa moissonneuse pour limiter les risques d’étincelle au contact de cailloux. Il y a fixé de plaques de polyéthylène haute densité !

Quand il a reçu, à la mi-juin, les brigades de sapeurs-pompiers de sa région pour des journées de sensibilisation au feu de moisson, Grégor Lamirault, expliquait que les palpeurs de moissonneuse, même s’ils sont larges, peuvent être à l’origine de départ de feu.

Prenant le sujet très au sérieux, le céréalier en Eure-et-Loir explique sur sa chaîne Youtube L’Atelier agricole comment il a modifié les palpeurs de la coupe de sa moissonneuse Case IH Axial 7230. Il a fabriqué et installé des protections en polyéthylène haute densité.

Pourquoi en polyéthylène haute densité ? « J’ai trouvé sur internet des plaques de polyéthylène de 1,2 m sur 2,4 m et 12 mm d’épaisseur. Ce sont des plaques de roulage pour travaux publics avec une face lisse et une face à crampons. J’ai ai acheté une pour 145 €. Ça coute plus de 10 fois moins cher qu’une plaque en téflon. » Il en avait repéré une d’un mètre carré pour 10 mm d’épaisseur au prix de 1400 € !

Pour la fabrication, l’agriculteur a fait un gabarit en carton pour la découpe, et s’est servi d’un chalumeau pour assouplir la plaque et lui faire prendre la forme du palpeur. Quelques boulons et le tour est joué !

