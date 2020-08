Insolite Deutz-fahr s'offre la 5e avenue de New York pour une exposition hors norme !

Le constructeur stationne le plus gros modèle de sa gamme de tracteurs sur la 5e avenue de New York depuis le 20 février. Une machine étonnante au coeur de Central Park dont l'objectif est de rappeler aux citadins que 98 % de la surface terrestre est non urbaine. Une sorte de message du monde agricole au reste de la société.

Deutz-Fahr fait le show à New York au musée Guggenheim. Le constructeur expose le fleuron de sa gamme de tracteurs, le 9340 TTV, à l'exposition "Countryside, the future". À lire aussi >> Deutz-Fahr 6145.4 : un quatre cylindres aux mêmes performances qu'un six ! Depuis le 20 février dernier, le tracteur est stationné sur la 5e avenue, devant l'entrée principale du Musée Solomon R. Guggenheim de New York. Actuellement, le musée est fermé en raison de l'épidémie de Covid-19 qui sévit aux États-Unis. Cependant, le contenu relatif à l'exposition baptisée "Countryside, The Future" est disponible sur le site Guggenheim.org/countryside. 15 t de haute technologie stationnées face à Central Park Les 15 t du colosse Deutz-Fahr en imposent et reflètent la haute technologie embarquée. L'engin est installé à côté d'un module où sont cultivés 45 kg de tomates chaque semaine grâce à de la lumière Led. Deux machines impressionnantes destinées à passer un message de la campagne en face du Central Park. Rem Koolhaas souhaitait inviter les citadins à se rappeler que 98 % de la surface terrestre est composée d’espaces non urbains. Les organisateurs étaient fiers d'annoncer la présence insolite à New York d'un énorme tracteur.

