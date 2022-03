Lemken La barre des 400 millions d'euros de chiffre d'affaires a été dépassée en 2021

En 2021, Lemken a réalisé un chiffre d'affaires record depuis sa création. Les affaires ont également été positives pour la jeune filiale Steketee. 2022 s'annonce déjà comme un bon cru, avec un carnet de commandes bien rempli.

Lemken a clôturé l'exercice écoulé avec un bond de 22 % de son chiffre d'affaires. Les 446 millions d'euros atteints représentent un record pour l'entreprise familiale qui existe depuis 242 ans. La filiale Steketee a elle aussi contribué positivement au résultat du groupe. La nouvelle année a tout aussi bien commencé avec un carnet de commandes bien rempli.

« Nous sommes très fiers de ce résultat et nous remercions tous nos collaborateurs pour leur engagement sans faille », ont déclaré l'associée Nicola Lemken et le directeur général Anthony van der Ley.

« Les commandes enregistrées ont dépassé les attentes. La plupart des agriculteurs et des entrepreneurs de travaux agricoles ont profité des cours élevés pour investir dans du matériel agricole. »

« Les restrictions imposées par les mesures Covid, associées à des approvisionnements de matières plus difficiles et à des coûts d'achat en hausse, ont représenté des défis particuliers qui ont été relevés grâce à un très bon travail d'équipe. La production a ainsi pu être maintenue au mieux tout au long de l'année et presque toutes les commandes ont été livrées à temps. Le nombre de collaborateurs employés dans le monde entier est passé à 1 697. »

Pour 2022, Lemken poursuivra son programme d'excellence à l'usine d'Alpen, afin de moderniser l'assemblage et la fabrication. Le site de montage de Haren, qui a été relancé en 2021 pour les semoirs, sera agrandi afin de pouvoir répondre à la demande et construire les modèles prévus. Pour les outils de désherbage mécanique Steketee, Lemken construit dans le sud de la Hollande une nouvelle usine, dont l'ouverture est prévue pour le troisième trimestre 2023.

