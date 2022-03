Farm Machine 2022 Steketee et son intelligence artificielle récompensées par le premier prix

Dans la catégorie désherbage mécanique, le prix a été remporté par Steketee, la bineuse du Groupe Lemken. Son intelligence artificielle peut apprendre à distinguer les adventices des betteraves sucrières. Cette capacité d'apprentissage a séduit le jury de Farm Machine 2022.

Le désherbage mécanique est une pratique montante en agriculture. La bineuse IC-Weeder AI (intelligence artificielle) de Steketee est capable en permanence d'apprendre quelles plantes sont des betteraves sucrières et lesquelles sont des adventices.

Même dans des conditions défavorables, l'intelligence artificielle prend des décisions correctes dans plus de 95 % des cas. Étant donné que la machine continue d’apprendre, cette valeur est constamment en amélioration. Avec cette technologie, le fabricant du Groupe Lemken a convaincu le jury et reçu le prix Farm Machine 2022 dans la catégorie désherbage mécanique de la part de Katrin Fischer, rédactrice en chef adjointe du média allemand Agrarheute.



Sur l'IC-Weeder, le fabricant a identifié des plants de betterave sucrière à différents stades et l’a équipé d’un algorithme lui permettant d’apprendre par lui-même. À partir des 30 images par seconde fournies par les caméras, l’intelligence artificielle de l'IC-Weeder détecte s’il s’agit de betteraves sucrières ou de mauvaises herbes, et élimine ces dernières à l’aide de couteaux en forme de faucilles. Pour la saison 2022, l'IC-Weeder est disponible dans une largeur de travail de 3 m pour les betteraves sucrières.

Dans la shortlist de la catégorie désherbage mécanique étaient en compétition la bineuse Steketee et le Zürn Top Cut Collect.

Cliquer sur le curseur pour lancer la vidéo.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net