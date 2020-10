Crise sanitaire La fondation Agco fait don de plus de 100 000 $ pour lutter contre le Covid-19

Le groupe Agco a fait don de 100 000 dollars pour aider les pays d'Europe et du Moyen-Orient à faire face à la crise du Covid-19.

Le groupe Agco fait don aux organisations à but non lucratif en Europe et au Moyen-Orient. Plus de 100 000 $ d'aide, d'équipements de protection individuelle et de fournitures médicales ont été offerts pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

Les organismes concernés s'appellent Trustell Trust au Royaume-Uni, World Food Program en Turquie et Banco de Alimentos à Madrid en Espagne. La fondation Agco Agriculture est basée à Liechtenstein et s’engage à lutter contre la faim dans le monde grâce au développement durable.

L'organisme a donné 90 000 dollars à trois organismes en vue de les aider à lutter contre la faim et la pauvreté dans les communautés les plus touchées par la pandémie de Covid-19.

Dans le cadre de la deuxième phase du programme d’Agco Agriculture Foundation (AAF), les dons ont été répartis entre le Royaume-Uni, la Turquie et l’Espagne. Des dons qui devraient être utilisés pour acheter et distribuer de la nourriture ainsi que des articles ménagers de première nécessité pour les foyers issus de l'Europe et du Moyen-Orient.

La première phase du programme a permis de soutenir financièrement l’intervention d’urgence du Programme Alimentaire Mondial (PAM) mis en place par les Nations Unies, avec un financement de 100 000 $ à destination des populations les plus vulnérables des pays d’Amérique Latine et d’Afrique.

Agco Agriculture Foundation abonde pour toute contribution apportée, à hauteur de 100 000 $, pour doubler l'impact en collectant des fonds supplémentaires. Objectif : nourrir 342 enfants pendant un an et soutenir le travail du Pam dans 83 pays. Des fonds qui intègrent également des initiatives de soutien aux exploitations agricoles de taille très modestes.

Au Royaume-Uni, l'argent alimentera le programme de la banque alimentaire pour donner de la nourriture et du soutien aux plus pauvres. Les fonds seront utilisés pour soutenir le développement de systèmes de stockage et de distribution afin de garantir la livraison rapide de nourriture aux banques alimentaires. Les banques alimentaires ont distribué plus de 6 250 colis alimentaires d’urgence chaque jour au début de la pandémie et 3 000 des bénéficiaires étaient des enfants.

En Turquie, les dons seront utilisés pour fournir des aides vitales aux personnes vulnérables en Turquie, et principalement aux réfugiés. Les fonds seront également utilisés pour soutenir le projet d’adaptation des moyens de subsistance du Pam. Les fonds couvriront l’achat de nourriture et de matières premières pour soutenir les soupes populaires en cette période de pandémie Covid-19. L’organisme fournira jusqu’à deux repas par jour à plus de 4 000 personnes dans ces huit villes.

L'Espagne utilisera ces dons pour permettre à la banque alimentaire de Madrid d’obtenir de la nourriture, de la transporter et de la distribuer aux personnes les plus touchées par la pandémie. L'organisme collecte des aliments dans les supermarchés et des fruits et légumes sur le marché central Mercamadrid. Plus de 190 000 repas sont distribués chaque jour, pour la plupart à des enfants.

