Eima 2021 Le groupe Agco annonce son retrait en raison de la pandémie de Covid-19

Le groupe Agco ne participera pas à l'Eima en 2021. Face aux incertitudes liées au Covid-19, les dirigeants ont préféré renoncer à leur participation au salon italien de Bologne. Du coup, les marques du groupe devraient accroître les événements virtuels

Le groupe Agco renonce à participer au salon italien Eima de Bologne en 2021 en raison de la pandémie de Covid-19. Le constructeur de machines agricoles modifie son approche marketing et privilégie davantage d'événements virtuels.

Même si le salon représente une partie non négligeable du plan marketing depuis des années, « le groupe suspend sa participation au vue de l'évolution rapide de la situation », rapporte Torsten Dehner, vice-président senior, directeur général EME.

Pas d'Eima mais plus de démo tour et d'événements virtuels

Fendt, Massey Ferguson et Valtra, accélèrent leur engagement numérique et l’écoute des clients dans le but d’être en accord avec les besoins de leurs audiences. Massey Ferguson a par exemple lancé sa nouvelle gamme de tracteurs MF 8S le 24 juillet dernier. Le 28 août, Valtra a également dévoilé sa nouvelle série G en ligne. Fendt devrait y passer d'ici peu.

Idem en termes de démo tour avec le MF eXperience Tour, le Valtra SmartTour et le Fendt One Roadshow. Agco reste attentif à l'évolution de la pandémie de coronavirus et suit les directives de l’Organisation Mondiale de la Santé. Le travail avec les autorités nationales de santé publique est primordial. La marque s'engage à assurer la sécurité et le bien-être de ses employés, clients, fournisseurs et concessionnaires à travers le monde.

