Info firme Lemken investit 18 millions d'euros pour construire une usine dédiée au binage

Lemken souligne sa confiance en l'avenir en investissant 18 millions d'euros dans la construction d'un nouveau site de production pour le matériel de binage Steketee. Trois ans après le rachat de la marque néerlandaise, le constructeur allemand poursuit son développement sur le marché des outils de désherbage mécanique après avoir fait le choix de stopper la fabrication des pulvérisateurs.

Après avoir racheté le néerlandais Steketee, Lemken investit 18 millions d'euros pour faire face au développement du matériel de binage et ainsi construire un site de production supplémentaire. L'usine s'installera à Dinteloord au sud des Pays-Bas, non loin du site actuel. La mise en service est prévue pour fin 2023 et devrait voir une trentaine de collaborateurs supplémentaires s'y installer.

Anthony Van Der Ley, directeur général de Lemken, explique sa décision : « Le monde évolue rapidement. C'est pourquoi tous les acteurs de la filière industrielle doivent œuvrer ensemble pour produire davantage de nourriture. L'agriculture joue un rôle de pionnier dans ce domaine. Les nouvelles technologies ouvrent de nombreuses possibilités, par exemple en passant au désherbage mécanique intelligent, afin d'utiliser les produits phytosanitaires de manière plus précise et de réduire progressivement la quantité utilisée. Depuis 2018, Lemken met les bouchées doubles en matière de développement, de production et de distribution des matériels Steketee ».

Une usine ultramoderne pour rester dans la course aux nouvelles technologies

Le constructeur investit pour rester innovant et ainsi de renforcer la position de Steketee. Par exemple, intégrer de l'intelligence artificielle sur les matériels pour gagner en efficience et répondre aux enjeux environnementaux. Nicola Lemken précise que la marque attache également de l'importance aux conditions de travail de ses salariés. Pour faciliter l'accès, le nouveau site a donc été choisi à proximité de l'actuelle usine.

Iljan Schouten, directeur général de Steketee, se réjouit des perspectives : « Trois ans seulement après la reprise, nous faisons maintenant un grand pas en avant. Je suis fier de la confiance que Lemken exprime ainsi à la marque Steketee et à son équipe de jeunes talents et de collaborateurs expérimentés. Nous misons tout particulièrement sur les nouvelles technologies pour notre usine et nos produits finis. C'est pourquoi nous allons créer non seulement un site de production ultramoderne, mais aussi un centre de développement et un AgroForum qui serviront de base d'inspiration et de connaissances pour les clients nationaux et internationaux ».

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net