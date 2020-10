Info firme Argo Tractors continue son expansion en Allemagne

Sébastien Duquef Terre-net Média

Argo Tractor continue d'investir en vue de développer son réseau et d'asseoir sa position d'acteur mondial sur le marché du tracteur. Après l'Espagne et la France, le constructeur investit en Allemagne, où il devrait construire un nouveau siège social pour la filiale allemande et autrichienne. Bureaux administratifs, centre de formation, pièces détachées, showroom, salle événementielle, piste d'essais... l'objectif est de fournir les armes aux concessionnaires pour partir à l'assaut du marché agricole.

Argo Tractors vient d'acquérir un terrain à bâtir d'environ 13 000 m² dans le parc industriel de Burgoberbach en Allemagne. Le constructeur de tracteurs prévoit d'installer son centre de commercialisation de tracteurs Mc Cormick et Landini. À lire aussi >> Argo France désormais armé pour franchir les 5 % de parts de marché en France L'investissement reste dans la lignée stratégique de la marque, qui a ouvert un site en Espagne à Villamarciel et un autre à Vaulx-Milieu en France. Sans oublier les outils numériques mis au service des agriculteurs et les nouveaux directeurs et responsables commerciaux nommés. La filiale Argo GmbH, actuellement basée à Nuremberg, relance son engagement sur les marchés allemand et autrichien. Showroom, centre de formation, piste d'essais dynamiques, atelier... Selon Simeone Morra, directeur commercial et corporate d'Argo Tractors, « la démarche s'inscrit dans la continuité stratégique de l'entreprise qui espère croître et développer son réseau de vente mondial. C'est d'ailleurs le leitmotiv qui nous a déjà conduits à franchir d'importantes étapes ces dernières années en ouvrant notamment de nouvelles filiales commerciales. L'objectif est clairement de renforcer notre position d'acteur mondial dans le domaine de la mécanisation agricole. » Investir en Allemagne pour construire le nouveau siège social, le centre de pièces détachées, le centre de formation, le showroom et la salle pour les événements a vocation à poser les bases. Installations fonctionnelles dès l'automne 2021 ? Le parc industriel de Burgoberbach est situé à proximité des instituts de formation agricole de Triesdorf, l'un des plus importants en Europe, qui compte 6 000 étudiants. C'est une zone stratégique pour poursuivre les objectifs de croissance de la filiale allemande et autrichienne. L'investissement devrait aboutir à la construction d'un bâtiment d'environ 2 600 m², pour abriter le showroom tracteur, les bureaux administratifs, un atelier, un magasin, un centre de formation et une salle événementielle réservée aux visiteurs. Juste à côté, la marque prévoit d'installer le terrain d'essais, destiné aux démonstrations dynamiques. En termes de construction, le démarrage est prévu au printemps prochain. L'occupation des installations pourrait avoir lieu dès l'automne suivant !

