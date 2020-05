Covid-19 Argo Tractors reprend son activité

Les usines du groupe Argo Tractors redémarrent aujourd'hui après plusieurs semaines d'arrêt en raison de la crise sanitaire du Covid-19. Des équipes ont désinfecté les sites et des mesures sanitaires ont été adoptées : port de gants et de masque, mesure de la température corporelle, désinfection régulière, distanciation sociale...

Le groupe italien Argo Tractors redémarre ses activités dès aujourd'hui. La semaine dernière, certains services avaient déjà repris pour préparer la reprise et se conformer aux obligations en termes de sécurité sanitaire. Des mesures et des protocoles internes ont été mis en place afin de garantir la santé du personnel et des partenaires du groupe.

Depuis le 10 avril, les usines Mc Cormick, Landini et Valpadana ont été désinfectées avec une solution à base de chlore. Un tracteur équipé d'un pulvérisateur a géré la partie lignes de production alors que les bureaux ont été traités avec des pulvérisateurs à dos.

Mesure de la température, port du masque, désinfection...

Un masque et des consignes ponctuelles sont remis à chaque employé dès son arrivée sur site. La distanciation sociale doit être respectée. Mesures de la température corporelle, lavage fréquent des mains, désinfection de l'environnement de travail, port de gants de travail et du masque... autant de règles à respecter dans les locaux.

Selon Valerio Morra, président du groupe : « La santé des employés, des clients et des partenaires est un engagement primordial, ainsi qu'une partie de notre mission d'entreprise, et ne sera certainement pas en échec maintenant avec la reprise de la production. La distanciation sociale, la mesure de la température à l'entrée, l'utilisation des masques, la désinfection des postes de travail ne sont que quelques unes des pratiques déjà adoptées et sur lesquelles les chefs d'équipe ont déjà reçu la formation requise. »

