Info firme Claas Cathrina Claas-Mühlhäuser succède à son père à la présidence

Après plus de 25 ans passés à la présidence du groupe Claas, Helmut cède sa place à sa fille Cathrina.

Après plus de 25 ans passés à la tête du comité des actionnaires, Helmut Claas cède sa place à sa fille Cathrina. Une période pendant laquelle la marque a renforcé sa présence internationale, en particulier hors Europe. De nouveaux sites de production et de distribution ont été créés, entre autres en Inde, aux États-Unis, en Russie, en Chine et en Amérique du Sud. À souligner l'étape importante dans la stratégie du groupe, qui a repris le fabricant français de tracteurs Renault Agriculture en 2003.

À voir aussi >> Logistique Claas - Un stockage vertical à donner le vertige !

C'est aussi à cette période (1995) que le modèle phare de la marque, la Lexion, a été lancée sur le marché. Aujourd'hui encore, la moissonneuse-batteuse reste l'une des plus modernes, notamment après avoir été rénovée l'an passé. L'ensileuse automotrice Jaguar est également une des réussites du constructeur.

Les actionnaires ont choisi Cathrina Claas-Mühlhäuser comme présidente du comité, marquant ainsi la transition de la marque vers la troisième génération. Le comité détermine l'orientation stratégique de l'entreprise familiale et travaille en étroite relation avec la direction du groupe. Il est composé de membres externes (Christian Boehringer, Dr. Frank Dreves, Arne Lakeit, Gerd Peskes, Carl-Albrecht Bartmer) et de membres de la famille Claas (Cathrina, Dr. Patrick Claas, Volker Claas ainsi qu’Helmut Claas qui devient ainsi président d'honneur).

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net