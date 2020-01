Logistique Claas Un stockage vertical à donner le vertige !

Claas anticipe la croissance du groupe et inaugure l'extension de son centre logistique de Hamm en Allemagne. 11 700 m ² supplémentaires sur 30 m de haut. De quoi stocker 58 palettes de pièces supplémentaires et répondre également à l'élargissement des gammes de matériel.

Claas vient d'inaugurer l'extension de son entrepôt de stockage de pièces détachées vertical. Après deux ans d'étude et de construction, le centre logistique à rayonnage grande hauteur vient d'être mis en service. Selon Dietmar Düsing, directeur logistique et membre de la direction Claas Service and Parts, « les capacités de stockage augmentent pour absorber l'évolution de la gamme de produits. Elle est de plus en plus vaste, d'où l'augmentation du nombre de références de pièces de rechange ».

En 2018, la marque avait décidé d'agrandir le site installé près de l'autoroute A2. Il bénéficie désormais de 11 700 m² supplémentaires, de quoi recevoir 58 000 palettes sur 30 m de haut. Le dispositif est entièrement automatisé. Plus de 360 camions de bétons ont été nécessaires pour construire les fondations du bâtiment. Rien que pour la structure métallique, 1 800 t d'acier et près de 400 000 boulons ont été nécessaires !

Deux fois plus de capacité

Neuf transstockeurs manipulent les palettes et les caisses grillagées. Le convoyeur aérien achemine les palettes vers quatre postes de travail, d'où il est possible de préparer jusqu’à 320 pièces à l'heure en vue d'être expédiées. C'est deux fois plus qu'auparavant. La marque anticipe la croissance du groupe tout en restructurant les processus d'entreposage. Un investissement conséquent qui s'élève à plus de 20 millions d'euros.

