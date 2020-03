Covid-19 Claas stoppe la production dans ses usines françaises

Suite aux mesures exceptionnelles liées au passage au stade 3 de l’épidémie de coronavirus, Claas privilégie la sécurité sanitaire de ses clients, concessionnaires, employés et partenaires. Les usines ferment donc leurs portes a minima jusqu'au 27 mars.

Claas annonce la fermeture temporaire de ses usines françaises installées au Mans et à Woippy jusqu'au 27 mars. Après avoir réfléchi à une organisation permettant de poursuivre les activités, la décision de débrayer s'est imposée en vue de respecter les consignes gouvernementales.

L'importance de l’épidémie de Covid-19 nécessite de garantir la sécurité des collaborateurs. Principale raison : l'impossibilité de faire respecter les règles de distanciation dans les usines. Sans compter les ruptures de stock de pièces annoncées par les fournisseurs.

Télétravail ou chômage partiel

Les capacités informatiques ont été renforcées pour faire face au volume de personnel travaillant à distance. Et les autres bénéficient de mesures de chômage partiel. L'activité minimale sera maintenue sur site, dans le respect des recommandations nationales. Objectif : livrer les machines terminées et préparer le redémarrage de l'activité pour être opérationnel dès que les conditions le permettront. La priorité sera alors donnée aux réponses aux demandes du réseau de distribution et des agriculteurs.

Côté commerce, les équipes Claas France restent mobilisées et disponibles, sur site ou en télétravail, pour assurer la continuité vis à vis du réseau et des clients. Chaque jour, des pièces sont réceptionnées et expédiées au départ des sites d’Ymeray et de Fresnes.

Limiter les échanges en face à face

Les concessionnaires, dans la mesure du possible, maintiennent les ateliers, les services pièces détachées et les livraisons. Pour limiter la propagation du virus et respecter les règles sanitaires, la marque invite les agriculteurs à contacter leurs interlocuteurs habituels en concession. Ceux-ci sauront les guider et solutionner les problèmes.

Conseil : privilégier les appels téléphoniques, les emails ou les SMS pour passer vos commandes, histoire de limiter au maximum les échanges en face à face.

