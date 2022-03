Farm Machine 2022 Dans la catégorie tracteur XXL, John Deere remporte le prix avec la série 9

• Éloïse Boone Terre-net Média

Le cerf a battu les chasseurs ! La série 9 de John Deere remporte le titre de Farm Machine 2022 dans la catégorie tracteur XXL. 9R 9RT et 9RX gagnent la course face au Fendt 1100 Vario MT et le Rostselmash RSM 3000.

Ce ne sont pas seulement la puissance (jusqu’à 691 ch) ou la taille qui ont convaincu le jury de désigner les John Deere de la série 9 Farm Machine 2022 dans la catégorie tracteur XXL. La première raison qui vient à l’esprit de Peter Skilton, membre du jury et rédacteur en chef du Farm Machinery Journal (Royaume-Uni), est la connectivité et l’automatisation de ces tracteurs. Mais la série 9 a également marqué d’autres points avec le jury : « Après avoir travaillé avec la machine sur le terrain, nous avons mentionné avec d'autres jurés le faible niveau de bruit dans l’habitacle malgré le niveau de performance élevé », ajoute Peter Skilton. John Deere a donné à sa série 9 un relooking majeur. Tous les modèles sauf le plus grand, reçoivent maintenant un moteur John Deere jusqu’à 649 chevaux. Le modèle supérieur possède toujours un moteur Cummins. Pour faire face à la puissance supplémentaire, John Deere installe maintenant sa transmission Powershift e18 sur cette série. Dans la shortlist de la catégorie tracteur XXL de Farm Machine 2022 se trouvaient le Fendt 1100 Vario MT, le John Deere série 9 et le Rostselmash RSM 3000. Cliquez pour lancer la vidéo.

