Claas Des bras d'attelage pivotants conçus pour la fauche !

L'idée est simple : compenser le décalage de la faucheuse dans les virages ou dans les pentes pour garantir la qualité du fourrage. Un système qui pourrait d'ailleurs trouver d'autres applications à l'usage. Plus besoin d'opter pour un groupe de fauche à mouvement latéral, le dispositif fait le boulot quels que soient la marque et l'âge de votre matériel.

Claas et Hans Sauter viennent de dévoiler des bras d'attelage avant à pivotement hydraulique. Quesako ? Le principe est simple : dans les virages ou en pente, le système compense pour éviter que de la terre se retrouve dans le fourrage.

Depuis quelques années, les constructeurs de faucheuses proposent des unités de fauche arrière à déplacement latéral hydraulique. L'idée est là aussi de corriger les décalages de largeurs de coupe dans les virages et les pentes. De la même façon, les bras d’attelage pivotants inférieurs s'adaptent au virage et à la pente. Inconvénient : il arrive que la bande de fourrage laissée à l'avant par la faucheuse frontale dans un virage soit en partie écrasée par les roues du tracteur avant le passage de l’unité arrière. Une partie de la bande est écrasée et reste non fauchée, et en plus, de la terre s'incorpore au fourrage.

Pivotement proportionnel au braquage des roues du tracteur

Avec les bras d’attelage pivotants, en revanche, la faucheuse frontale pivote activement vers l'intérieur dans les virages, proportionnellement au braquage des roues du tracteur. Du coup, fini le chevauchement de fourrage par la roue du tracteur et l’incorporation de terre indésirable. En outre, l'andain avant est moins écrasé. En pente, le dispositif rattrape le décalage lié au dévers en faisant pivoter les bras.

Le système s'installe dans les supports de bras classiques, ce qui signifie qu'il peut être ajouté a posteriori. Le kit ne nécessite aucune modification de la structure de la faucheuse, quel que soit le modèle, neuve comme ancienne, elle sera compatible. Les bras inférieurs sont fabriqués par l'Allemand Hans Sauter, exclusivement pour les faucheuses Claas Disco et selon le tracteur.

30 cm de débattement de part et d'autre

Côté pivotement, la plage est de 30 cm maximum de chaque côté. Il suffit d'un circuit hydraulique double effet pour piloter le dispositif. Sur route, une sécurité verrouille les bras. Et en cas de non-utilisation, l'installation peut être pivotée et verrouillée. Question disponibilité, la marque annonce que les commandes peuvent déjà être passées pour la fenaison 2020.

