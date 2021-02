[Sondage] Puissance du tracteur de tête Entre 150 et 199 ch pour plus d'un tiers des exploitations agricoles

Plus d'un agriculteur sur trois bénéficie d'un tracteur de tête d'une puissance comprise entre 150 et 199 ch sur son exploitation agricole. 7,5 % dépasse la barre des 300 ch !

Selon le sondage publié sur Terre-net du 12 au 19 janvier 2021, 34,3 % des agriculteurs sont équipés d'un tracteur de tête dont la puissance est comprise entre 150 et 199 ch. L'engin destiné aux travaux de traction embarque entre 100 et 149 ch pour 27,3 % d'entre les répondants. À l'inverse, 19,4 % bénéficie de 200 à 249 ch pour le travail du sol nécessitant des performances importantes. Le résultat est probablement lié à la taille de la structure et donc au parc matériel des 2 671 exploitations ayant répondu.

À lire aussi >> Charges de mécanisation - Réduire la puissance des tracteurs pour limiter les coûts de production !

À noter que lors du précédent sondage réalisé sur Terre-net du 11 au 18 juin 2019, vous étiez 6,6 % à bénéficier d'un tracteur de plus de 300 ch, là où cette fois-ci, 7,5 % des agriculteurs disposent de cette puissance sous le capot. Cependant, en 2014, le sondage indiquait que 8,7 % des répondant étaient équipé de plus de 300 ch sur leur ferme. Est-ce lié à la bonne récolte de 2013 ? Difficile d'affirmer que la tendance est à l'augmentation de la puissance moyenne. Le prix détermine sans doute la puissance de l'investissement, critère qui varie en fonction des résultats de l'année. La catégorie 250 à 299 ch voit son taux baisser de 6,2 à 4,9 %, soit 1,3 point de moins qu'en 2019.

