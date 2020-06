Anniversaire New Holland La petite entreprise fondée en Pennsylvanie fête ses 125 ans !

La marque fête 125 ans d'histoire et d'innovation. Son objectif reste d'accompagner les agriculteurs en leur proposant du matériel adapté et performant à travers le monde. La petite entreprise fondée en 1895 par Abe Zimmerman en Pennsylvanie compte désormais plus de 2 000 concessions et 5 000 points de contact. Elle est l'une des principales marques de tracteurs et de matériel agricole.

New Holland célèbre ses 125 ans d'histoire aux côtés des agriculteurs. Soutien, investissements et innovations... trois mots qui résument bien la philosophie de la marque, d'ailleurs restée fidèle à celle des fondateurs. Carlo Lambro, président la branche agricole du constructeur, a déclaré : « New Holland bénéficie d'un riche patrimoine qui a vu le jour dans une petite ville de Pennsylvanie et qui a grandi pour devenir une marque mondiale présente dans 170 pays. C'est une histoire empreinte d'importantes innovations qui ont révolutionné l'agriculture. Elle réunit l'héritage hors pair de marques telles que Ford, Fiat, Braud et Claeys. »

La situation sanitaire actuelle est particulière, elle a changé notre façon de vivre et de travailler. Sans oublier qu'elle a souligné l'importance vitale de l'agriculture et a mis le doigt sur l'importance des agriculteurs dans le quotidien de chacun. Les agriculteurs ont réagi avec force et ont assuré l'approvisionnement alimentaire du pays malgré les difficultés. De leur côté, le constructeur et ses équipes sont restés mobilisés pour soutenir la profession sans interrompre les investissements qui développeront les technologies de l'avenir. Connectivité, automatisation et carburants de substitution... autant d'éléments en faveur de la durabilité de l'agriculture.

Abe Zimmerman fonde New Holland en 1895 en Pennsylvanie

L'entreprise a été fondée par des pionniers il y a 125 ans. L'héritage se perpétue dans les valeurs qui animent la marque aujourd'hui. En 1895, Abe Zimmerman avait compris qu'il fallait répondre aux besoins des fermiers avec des solutions simples et une assistance fiable. Il a alors fondé sa petite entreprise de matériel agricole à New Holland, en Pennsylvanie.

Henry Ford a voulu rendre l'innovation et la mécanisation accessibles à tous. Il a fabriqué le premier tracteur de masse au monde en 1917 ; Giovanni Agnelli a alors compris comment une solution développée pour un besoin local spécifique pouvait être étendue pour fournir aux agriculteurs du monde entier la solution intelligente avec des machines faciles à utiliser. Il donne naissance au premier tracteur Fiat en 1918. Enfin, Leon Claeys, a créé la première moissonneuse-batteuse automotrice européenne en 1952.

125 ans plus tard, 2 000 concessions commercialisent la marque dans le monde

125 ans plus tard, New Holland perpétue cet esprit novateur et durable du métier. Avec environ 2 000 concessionnaires et 5 000 points de contact à travers le monde, la marque est accessible à chaque agriculteur pour leur fournir le matériel dont ils ont besoin.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net