Pneumatique Michelin Cinq dimensions supplémentaires dans la gamme RoadBib

Fort de son succés, le pneu RoadBib de Michelin propose cinq dimensions supplémentaires. De quoi répondre aux besoins des tracteurs de 160 à plus de 400 ch. Confort, longévité, surface au sol... l'agriculteur y gagne. Sans parler de la facture de carburant qui devrait baisser lors des trajets sur route.

Michelin étoffe sa gamme de pneus RoadBib grâce à cinq dimensions supplémentaires. Depuis son lancement en 2018, le manufacturier a doublé le nombre de références disponibles. Le pneu a été développé en vue de fournir davantage de longévité.

Les cinq dimensions qui complètent la série sont donc : 540/65 R 30, 650/60 R 34, 650/65 R 34, 650/65 R 42 et 710/75 R 42. La marque propose les sept références soit en monte d'origine, soit sur le marché du remplacement.

RoadBib : conçu pour des tracteurs de 160 à plus de 400 ch

Guillaume Vidal, responsable marketing agricole et génie civil pour la France, précise : « Le pneu Michelin RoadBib rencontre un énorme succès depuis son lancement et ces nouvelles dimensions étaient attendues. La conduite sur route dans l’utilisation des tracteurs agricoles est de plus en plus importante. La majorité des entrepreneurs agricoles et de construction passent plus de 50 % de leur temps sur la route, ce qui équivaut à 80 % de la distance totale parcourue. Le constat est valable pour une large plage de tracteurs. L'offre répond donc aux besoins des tracteurs de 160 à plus de 400 ch. »

Sur route, l'agriculteur apprécie généralement le gain en termes de confort, la précision du comportement routier liée à la largeur de la bande de roulement, la moindre résistance au roulement entraînant aussitôt des économies de carburant et la longévité accrue du pneu due à la quantité de gomme en contact avec le sol, le tout sans dégrader la motricité.

+60 % de surface de contact par rapport au MachXBib à crampons

La performance repose sur la conception de la bande de roulement, composée de 52 blocs dont le rôle est de maximiser la traction, couplée à une nervure centrale. La sculpture offre 60 % de surface de contact avec le sol de plus que l'ancienne gamme à crampons MachXBib. Le dispositif hybride améliore le confort de l'opérateur et réduit la consommation du tracteur lors des trajets routiers.

