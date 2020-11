Robotique agricole Naïo Technologies et Varta planchent sur une station de recharge autonome

Naïo Technologies et Varta travaillent conjointement en vue d'élargir l'autonomie des robots agricoles et de créer ensemble une unité de recharge à base d'énergie renouvelable pour que les engins travaillent 24 h/24 sans avoir de contraintes de ravitaillement.

Naïo Technologies et Varta viennent d'annoncer leur collaboration en vue de créer une station de recharge autonome, et transportable, pour ravitailler les batteries des robots. Objectif : offrir davantage de performances et d'autonomie aux agriculteurs. Le premier prototype devrait être prêt pour une présentation salon de la robotique agricole de Toulouse, le Fira 2020, qui se tiendra du 8 au 10 décembre 2020 en mode virtuel.

À lire aussi >> La nouvelle génération Fendt Xaver perd une roue et gagne en maniabilité

Créer une station de recharge à distance qui prenne le relais dès qu'aucune source électrique standard n'est disponible. C'est le leitmotiv du partenariat qui vise entre autre à développer les solutions solaires ou régénératives sans fil en vue de réduire l'interaction avec la remorque pour le rechargement. En définitive, l'objectif ultime est de fournir une solution disponible 24 h/24 sans que l'agriculteur n'ait à se soucier de l'alimentation électrique.

Des batteries Varta pour gagner 30 % d'autonomie

Du côté de Varta, la marque considère l'agriculture comme le marché émergent, qui attend de l'expertise et de l'expérience. Le constructeur de robots agricoles pouvant ainsi se recentrer sur son objectif principal : réunir gestion de l'énergie, souplesse et facilité d'utilisation, conditions pour que la robotique germe au sein des exploitations agricoles.

Le premier module prévoit d'intégrer les batteries Varta dans le robot Oz. Celui-ci devrait gagner plus de 30 % d'autonomie. La deuxième phase du concept consiste à créer la station de recharge solaire en vue d'une utilisation directement au champ. Ce sera d'ailleurs une première mondiale. Grâce à l'expertise de la marque, Gaëtan Severac, co-fondateur de Naïo Technologies est enthousiaste à l'idée de continuer à avancer. Selon lui, le premier prototype devrait être présenté au Fira 2020, du 8 au 10 décembre 2020, sur une plateforme numérique.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net