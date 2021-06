Transport de matériel Rolland obtient l'homologation de ses portes-engins

Le constructeur de porte-engins breton a fait homologuer ses engins, de 8 à 32 t de PTAC. Les composants de sécurité ont été intégrés à l'image de la barre anti-encastrement et des béquilles arrière. Plus de sécurité qui ne modifie pas la polyvalence et la facilité d'utilisation des sept équipements de la gamme.

Sept : c'est le nombre de remorques porte-engins de la gamme Rolland, de 8 à 32 t de PTAC. De quoi charger du petit matériel aux machines les plus imposantes. Pour homologuer ses équipements, le constructeur finistérien a intégré la barre anti-encastrement au châssis des remorques. Le dispositif, bien que plus visible depuis l'arrière, renforce la sécurité des usagers de la route sans compromettre la polyvalence de l'engin via des options. En clair, la traverse du châssis a subi les crash-tests liés à l'homologation et fait désormais office de barre anti-encastrement.

Par exemple, la hauteur du plancher reste inchangée ; c'est l'une des plus basses sur le marché, elle offre ainsi un angle de chargement/déchargement pas trop important. Les béquilles stabilisatrices existent en deux versions : manuelles ou hydrauliques. Elles sont installées sous le châssis, non plus à l’arrière du véhicule comme la précédente génération. D'où, là encore, un gain en termes de sécurité pour les automobilistes grâce à l'absence d'angles saillants. Sans oublier le confort et la stabilité lorsque les machines montent ou descendent.

Rampes hydrauliques de série à partir du PE220

La version standard bénéficie de rampe hydraulique sur les modèles à partir du 220. Sur les autres, il faudra choisir l'option. Les feux de gabarit et la flèche équipée d’un anneau démontable réglable sont également proposés de série. La caisse, installée de série, permet de stocker les chaînes et les cales pour arrimer les engins transportés. Les porte-engins sont livrés avec des ferrures capables de supporter les planches en vue d'élargir le plancher.

Ceux qui le souhaitent peuvent opter pour l'homologation 40 km/h, proposée sur le plus gros modèles, le PE320. À souligner aussi la largeur des rampes dont le réglage est hydraulique pour faciliter la manœuvre. Enfin, le fond plat sur toute sa longueur répond aux besoins spécifiques et dans ce cas, les rampes bénéficient de 2,2 m de longueur.

PE60 PE90 PE150 PE220 PE320 PE320 (40 km/h) PE320L PTAC (t) 8 12 19 27 32 32 32 Charge utile approximative (t) 6 9,2 15 22 25,5 25,5 24,5 Poids à vide approximatif (t) 2 2,8 4 5 6,5 6,5 7 Plancher droit (m) 3,84 4,26 5,45 6,05 6,96 6,96 8,45 Roulage 1 essieu tandem tridem tridem suiveur AR Rampes mécanique avec assistance ressort hydrauliques avec le distributeur à levier sous le plan

incliné nécessitant un DE tracteur

