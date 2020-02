Application mobile Tractor Navigator : le guidage GPS disponible gratuitement sur smartphone

Deux Creusois ont remporté le deuxième prix au concours MyGalileoApp organisé par l'agence spatiale européenne. Une simple application à télécharger sur le smartphone pour bénéficier d'une barre de guidage dont la précision varie entre 1 et 1,5 m. Son nom : Tractor Navigator.

Vincent Duret et Thibault Durand, deux habitants de la Creuse, ont remporté la seconde place du concours européen MyGalileoApp grâce à leur application baptisée Tractor Navigator.

À lire aussi >> Crosscall Core - Des smartphones conçus pour résister au quotidien des agriculteurs

Les deux ingénieurs ont planché pour développer leur application de guidage GPS de tracteurs grâce au réseau satellite Galileo. Résultat : un chèque de 50 000 euros pour lancer la technologie.

MyGalileoApp : concours de l'agence spatiale européenne

Vincent Duret travaille dans une concession agricole à la Souterraine près de Clermont-Ferrand. Il exploite en parallèle la ferme familiale et auparavant, il a travaillé cinq ans au bureau d’étude de l'usine John Deere installé à Arc-lès-Gray. Au contact régulier avec les paysans, l'idée a germé de proposer une solution de guidage moins chère que celles existantes sur le marché.

Après plusieurs mois de travail, les deux hommes candidatent au concours organisé par l’agence spatiale européenne, et destiné à développer davantage d'utilisations des satellites européens. Le principe est simple : l'appli mobile permet aux agriculteurs de visualiser la surface sur laquelle ils ont déjà travaillé. L'idée est de ne pas oublier de zone dans la parcelle et d'éviter de revenir plusieurs fois au même endroit. En clair, gagner du temps et de l'argent !

Barre de guidage gratuite avec une précision de 1 m

Selon les créateurs, « le système restera gratuit car l'objectif n'est pas de gagner de l'argent avec ! Juste d'aider les producteurs dans leurs tâches quotidiennes », soulignent-ils.

Grâce à leur travail, les deux compères donnent accès au guidage GPS à toutes les exploitations, quelle que soit leur taille et sans avoir à investir dans un tracteur moderne. Il suffit de télécharger l'application sur le smartphone (Android et IOS) à réception GPS double fréquence. Entre 1 m et 1,5 m de précision : suffisant pour pulvériser ou épandage de l'engrais sans repasser au même endroit ni oublier de zone ! En l'absence de réseau téléphonique ? Aucun souci, le dispositif profite d'un mode hors ligne qui enregistre le passage du tracteur et de son outil !

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net