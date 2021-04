Garantie constructeur Un contrat de garantie jusqu'à 8 ans ou 8 000 h pour les tracteurs Claas

Claas joue la carte de la transparence en matière de coûts de fonctionnement liés à ses gammes de tracteurs Arion, Axion et Xerion. La marque propose depuis le 1er avril son contrat de maintenance et de garantie prenant en charge les frais de main d'œuvre et les pièces de rechange des révisions et des pannes pour une durée pouvant atteindre 8 ans. L'agriculteur gagne en visibilité sur le coût réel de possession de sa machine et valorise le suivi régulier des révisions par un prix de revente plus élevé.

Les tracteurs Arion, Axion et Xerion bénéficient de contrats service et garantie baptisés Maxi Care Plus dont la durée peut dorénavant atteindre 8 ans ou 8 000 h de fonctionnement.

Les exploitations agricoles tiennent de plus en plus compte du véritable coût d'utilisation (TCO) dans leur calcul. La valeur est déterminante pour les agriculteurs et les entrepreneurs de travaux agricoles au moment de l’achat d’une machine neuve. C'est pour cette raison que Claas propose les packs Maxi Care Plus, comprennent l’extension de garantie Maxi Care Protect et le contrat Maxi Care Maintenance.

Extension de garantie jusqu'à 8 ans ou 8 000 h

L’offre est disponible sur les gammes de tracteurs et d'automoteurs de récolte et de manutention de la marque avec des formules pouvant atteindre 5 ans ou 5 000 h. Depuis le 1er avril 2021, la durée des packs a été portée à 8 ans ou 8 000 h de service pour les tracteurs des séries Arion 400, Arion 500, Arion 600, Axion 800, Axion 900 et Axion 900 Terra Trac.

L’extension de garantie bénéficie d'une franchise dont le montant est compris entre 0 et 1 000 €, selon le besoin de l'agriculteur. En cas d’incident, s'il est couvert par la garantie, la formule inclut les pièces de rechange d'origine et la main d’œuvre liée à la réparation.

Le coût réel de fonctionnement est connu à l'avance.

Le contrat de maintenance inclut les travaux d'entretien réalisés par le concessionnaire Claas, ainsi que les pièces de rechange et les consommables. L'exploitant connaît à l'avance le coût réel de fonctionnement de son tracteur, la qualité du service et la valeur de revente du matériel. Plus de surprise pour une durée allant jusqu'à 8 ans, à raison de 100 à 2 500 h par an.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net