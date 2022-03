Valtra Une mise à jour avec le contrôle de 96 sections

Valtra offre une mise à jour gratuite à ses clients pour améliorer les fonctionnalités en lien avec l'agriculture de précision pour ceux disposant déjà de l’option Section Control avec 36 sections. Le contrôle de 96 sections avec la fonction Multiboom répond à cette recherche de précision supplémentaire. Cette mise à jour est disponible sur les tracteurs de 4e et 5e génération.

Jusqu'à maintenant, le Section Control permettait de diviser un outil compatible Isobus (semoir, pulvérisateur, distributeur d'engrais) en 24 ou 36 sections. Désormais, avec le Section Control 96, il est possible de diviser la largeur de l'outil jusqu’en 96 sections différentes sur les tracteurs de 4e et 5e génération du constructeur finlandais. La fonction Multiboom, quant à elle, permet de contrôler simultanément jusqu'à trois rampes différentes de manière entièrement automatique.

« Sur un semoir, par exemple, l'engrais peut être épandu dans le premier système d'alimentation, les semences dans le suivant et l'engrais de démarrage ou les petites graines dans le troisième. Selon l'outil, les trémies de semences et celles d'engrais sont souvent réparties entre deux ou plusieurs sections. Le nouveau Section Control 96 avec la fonction Multiboom peut contrôler chacune de ces sections et chacun de ces systèmes d'alimentation avec une précision centimétrique.

Le contrôle de section Valtra est très facile à utiliser depuis l'écran tactile de l'accoudoir SmartTouch. L'interface de la nouvelle version est similaire à l'ancienne, seul le nombre de sections a été ajouté. Le tracteur doit également être équipé du guidage automatique Valtra Guide et du contrôle des outils Isobus », explique Johan Grotell, spécialiste produits.

Dans un contexte où l’écologie se fait de plus en plus présente et avec le prix des intrants de plus en plus élevés, Section Control permet d'éviter les chevauchements d’un passage d’outil sur l’autre et d'économiser des intrants tels que les semences, les engrais et les produits phytosanitaires.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net