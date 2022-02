Fendt Le constructeur stoppe la commercialisation de ses pulvérisateurs traînés

La nouvelle vient de tomber en ce 25 février, Fendt se concentrera désormais sur les automoteurs dans la gamme des pulvérisateurs. De ce fait, la production des pulvérisateurs traînés Fendt Rogator 300 sera arrêtée au deuxième trimestre 2022.

Coup de tonnerre sur le marché des pulvérisateurs ! Fendt annonce arrêter la production et la commercialisation de ses pulvérisateurs traînés Rogator 300.

Actuellement, Fendt propose trois différentes gammes de machines dans le domaine de la pulvérisation : les pulvérisateurs traînés Fendt Rogator 300, les automoteurs Fendt Rogator 600 et, sur certains marchés, le Fendt Rogator 900.

Avec la stratégie Farmer First du groupe Agco, la marque Fendt se concentrera à l'avenir davantage sur les exigences des entrepreneurs dans le monde. Cela correspond à une volonté de vouloir répondre aux exigences du marché et des politiques changeantes, avec un nouveau règlement à venir sur l'application des produits phytopharmaceutiques sur le marché européen.

Christoph Gröblinghoff, président du conseil d'administration Agco/Fendt, déclare : « Afin de toujours pouvoir offrir à nos clients la solution parfaitement adaptée à leurs besoins futurs, nous avons décidé d'arrêter la production des Fendt Rogator 300 au deuxième trimestre 2022. À l'avenir, nous nous concentrerons sur les pulvérisateurs automoteurs afin de le développer davantage pour une protection des cultures plus efficace et en même temps plus durable. »

Fendt informe également que les machines concernées par l'arrêt et déjà sur le marché (encore à livrer) seront suivies comme les autres machines de la marque, avec une continuité du service sur les pièces et le SAV.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net